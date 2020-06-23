فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة

يعتبر البطيخ الاحمر من الخضار وليس من الفواكه كما يعتقد البعض ، وهو من فصيلة القرعيات ، ويمتاز بطعمه الحلو ، حيث يسميه البعض الحبحب او الرقي او الدلاع ، وهناك نوع من البطيخ خالي من البذور ، ويحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء والسكريات ، وهو خالي من الكوليسترول والدهون ، مما يساعد على الرشاقة وتخفيف الوزن ، ويحتوي البطيخ الاحمر على مادة الليكوبين ومادة السيترولين في قشور البطيخ ، وفيتامين ا ، ب1 ، ب6 ، ج ، والاوميجا والبيتا كاروتين ومضادات الاكسدة والاحماض الامينية والبروتين والاملاح المعدنية مثل الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد .
لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد البطيخ الطبية.
فوائد البطيخ الاحمر وخواصه الطبية :
محسن لتدفق الدم عبر الشرايين .
مرطب للجلد .
مخفض لضغط الدم المرتفع .
مخلص للجسم من الاملاح .
حامي من التهاب البول عند الحامل .
مقلل من الاكتآب والتوتر .
مساعد على النوم .
مدر للبول .
مققل من الاصابة بسرطان المستقيم والقولون والبروستاتا .
مهديء للسعال .
مهديء للاعصاب .
مقلل من الاصابة بامراض القلب .
مساعد على الهضم .
مقلل من احتقان الجهاز التنفسي كالربو .
ملين للامعاء .
مانع من الاصابة بتصلب الشرايين .
منشط للكبد .
منشط للجسم .
مزيد للقدرة الجنسية .
مانع من ترسيب حمض البوليك في الدم .
مزود لجسم الحامل بالماء الضروري .
مخفض لوزن الجسم .
مقوي للدم .
مخفض لحرارة الجسم .
مطفيء للعطش .
مخلص للكلى من الترسبات السامة .
واقي من ضربات الشمس والاشعة فوق البنفسجية .
واقي من تلف شبكية العين .
مقوي للعين .
مانع من الاصابة بتسمم الحمل .
مساعد على افراز الانسولين .
مخفض لنسبة الكوليسترول في الدم .
منظم لمستوى السكر في الدم .
واقي من التهابات العين .
مساعد على الهضم عند الحوامل .
واقي من الحموضة لدى الحوامل .
مانع لتورم اليدين والقدمين عند الحوامل .
مقلل من الغثيان في الصباح لدى الحوامل .
مانع لتشنج العضلات عند الحوامل .
محافظ على البشرة لدى الحامل .