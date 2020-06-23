فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة

يعتبر البطيخ الاحمر من الخضار وليس من الفواكه كما يعتقد البعض ، وهو من فصيلة القرعيات ، ويمتاز بطعمه الحلو ، حيث يسميه البعض الحبحب او الرقي او الدلاع ، وهناك نوع من البطيخ خالي من البذور ، ويحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء والسكريات ، وهو خالي من الكوليسترول والدهون ، مما يساعد على الرشاقة وتخفيف الوزن ، ويحتوي البطيخ الاحمر على مادة الليكوبين ومادة السيترولين في قشور البطيخ ، وفيتامين ا ، ب1 ، ب6 ، ج ، والاوميجا والبيتا كاروتين ومضادات الاكسدة والاحماض الامينية والبروتين والاملاح المعدنية مثل الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد .









لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد البطيخ الطبية.





فوائد البطيخ الاحمر وخواصه الطبية :





محسن لتدفق الدم عبر الشرايين .

مرطب للجلد .

مخفض لضغط الدم المرتفع .

مخلص للجسم من الاملاح .

حامي من التهاب البول عند الحامل .

مقلل من الاكتآب والتوتر .

مساعد على النوم .

مدر للبول .

مققل من الاصابة بسرطان المستقيم والقولون والبروستاتا .

مهديء للسعال .

مهديء للاعصاب .

مقلل من الاصابة بامراض القلب .

مساعد على الهضم .

مقلل من احتقان الجهاز التنفسي كالربو .

ملين للامعاء .

مانع من الاصابة بتصلب الشرايين .

منشط للكبد .

منشط للجسم .

مزيد للقدرة الجنسية .

مانع من ترسيب حمض البوليك في الدم .

مزود لجسم الحامل بالماء الضروري .

مخفض لوزن الجسم .

مقوي للدم .

مخفض لحرارة الجسم .

مطفيء للعطش .

مخلص للكلى من الترسبات السامة .

واقي من ضربات الشمس والاشعة فوق البنفسجية .

واقي من تلف شبكية العين .

مقوي للعين .

مانع من الاصابة بتسمم الحمل .

مساعد على افراز الانسولين .

مخفض لنسبة الكوليسترول في الدم .

منظم لمستوى السكر في الدم .

واقي من التهابات العين .

مساعد على الهضم عند الحوامل .

واقي من الحموضة لدى الحوامل .

مانع لتورم اليدين والقدمين عند الحوامل .

مقلل من الغثيان في الصباح لدى الحوامل .

مانع لتشنج العضلات عند الحوامل .

محافظ على البشرة لدى الحامل .



