تابوت الرعب.. أندرتيكر.. أسطورة حافلة في منصات الـ wwe..تفاصيل

أعلن أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي مارك ويليام كالاوي الشهير بـ ، أندرتيكر ، مساء أمس الأول، الأحد ، اعتزاله الرياضة بصفة نهائية، بعد مسيرة استمرت أكثر من 30 عامًا على الحلبات.





وجاء إعلان أندر تيكر اعتزاله في آخر السلسلة الوثائقية "Last Ride"، عن مسيرته، والتي نشرها الموقع الرسمي لاتحاد المصارعة الحرة WWE.





وأكد أندر تيكر في الحلقة التي نشرها اتحاد المصارعة، أنه يمكنه الاعتزال في سلام الآن وعدم المصارعة مرة أخرى، وأنه فكر في ذلك الأمر أكثر من مرة سابقًا.





وسادت حالة من الحزن على محبي أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر عقب إعلان إعتزاله نظرا لإرتباطه بإجيالبطل كثيرة خصوصا محبي المصارعة الحرة wwe وفيما يلي يرصد لكم موقع " صدي البلد الإخباري أبرز محطات أسطورة المصارعة الحرة أندر تيكر.





بدأ أندر تيكر مسيرته للمصارعة في اتحاد uswa في عام 1984 لينضم بعد ذلك إلي اتحاد بطولة العالم للمصارعة wcw في عام 1989 لينضم في عام 1990 إلي اتحاد wwe بعد رفض اتحاد wcw التجديد معه .





أكبر مصارع في اتحاد "wwe"





يعد أندر تيكر أحد أكبر مصارعي الاتحاد لظهوره في أول حلقات "روا"، لحظة انطلاقها ".





بطل العالم 7 مرات





حصل أندر تيكر على حزام الاتحاد 4 مرات وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات وتمكن من الحصول على بطولة الهارد كورد وبطولة الثنائي 6 مرات بالإضافة إلي بطولة uswa texad title وبطولة uswa un ified heavyweight وبطل رويال رامبل عام 2007.





مسيرة حافلة في حياة أندر تيكر





ارتبط اسم اندر تيكر بعدة مباريات دموية يتذاكرها الجميع خصوصا محبي المصارعة الحرة والتي من أبررزها مباريات " زنزانة الجحيم والنيران والتابوت والدفن الحي "، والتي مازال يتحدث عنها الجميع حتى الآن .





تفاعل الجمهور مع أسطورة المصارعة الحرة





أطلقت جماهير محبي المصارعة الحرة لقب "الظاهرة"، على أسطورة المصارعة الحرة خلال الإعوام الأخيرة نظرا لكونه أحد أهم مصارعي العالم .





خسائر أندر تيكر



