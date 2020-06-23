بينهم 13 حالة في بكين.. الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، من بينها 13 حالة من العاصمة بكين.





وكانت السلطات الصينية، أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العاصمة بكين، عقب تسجل 22 إصابة أمس.





وكانت المدينة، التي يعيش بها أكثر من 20 مليون شخص، أعلنت في 11 يونيو الجاري، عن تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ضمن الموجه الجديدة للفيروس.





وتعمل العاصمة الصينية بكين على إجراء فحوصات لجميع العاملين في تسليم الأغذية والطرود للكشف عن فيروس كورونا المستجد في محاولة للحد من تفشي المرض في المدينة.





ومن المتوقع أن تكتمل فحوصات الحمض النووي في غضون الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير جلوبال تايمز.