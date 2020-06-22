انخفاض كبير.. بكين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العاصمة بكين، عقب تسجل 22 إصابة أمس.





وكانت المدينة، التي يعيش بها أكثر من 20 مليون شخص، أعلنت في 11 يونيو الجاري، عن تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن الموجه الجديدة للفيروس.





وتعمل العاصمة الصينية بكين على إجراء فحوصات لجميع العاملين في تسليم الأغذية والطرود للكشف عن فيروس كورونا المستجد في محاولة للحد من تفشي المرض في المدينة.





ومن المتوقع أن تكتمل فحوصات الحمض النووي في غضون الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير جلوبال تايمز.





ويقول مسؤولون إن ما يقرب من 2.3 مليون فحص من هذا النوع أجريت بالفعل في بكين.





وينطوي هذا النوع من الفحص على عينة مسحة مأخوذة من الجزء الخلفي من حلق الشخص أو الجهاز التنفسي، والتي يتم اختبارها بعد ذلك بحثًا عن وجود جينوم الفيروس الذي اجتاح العالم في الأشهر الماضية.