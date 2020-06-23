باحثون يُجرون فحصا له.. سقوط جسم صلب غامض على الهند.. صور





و حسب ما ورد في PLANT NEWS ، وفقا لما نقله شهود العيان، فإن صوت الانفجار كان عاليا للغاية وتوقعوا سقوط طائرة وتحطمها حينها، ولكن عندما تجمعوا وجدوا أنه جسم صلب غريب في الأرض .





و اشار شهود العيان إلى أنهم صدموا أن ذلك الجسم قد حفر في الأرض مسافة نصف متر من شدة اندفاعه، و بالرغم من مرور الوقت إلا ان ذلك الجسم ظل ساخنا لفترة من الزمن ليست قليلة .





جدير بالذكر أن رجال الشرطة منعوا اقتراب المواطنين من تلك الحفرة وانتظروا حضور المختصين .





وذكر فريق البحث الذي وصل لمعاينة هذا الجسم الغربي، أن وزن ذلك الجسم حوالي 3 كيلو جرام ، و ظل ساخنا حتى بعد وصول فريق البحث من المختصين ، و يجرون الآن اختبارات معملية عليه.

سمع مواطنون بإحدى المقاطعات في الهند، دوي إنفجار شديد في المنطقة، وفوجئوا بحفرة عمقها نصف متر في الأرض.