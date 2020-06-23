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أخبار العالم

سننتج مليار جرعة سنويا.. سانوفي الفرنسية تعلن موعد اعتماد لقاحها لـ فيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت شركة سانوفي الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقعها الحصول على الموافقة للقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" العام المقبل. 

وقالت الشركة الفرنسية، إن لديها القدرة على إنتاج مليار جرعة سنويا من اللقاح ضد وباء كورونا. 

وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أنه من المرجح أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على عقار شركة سانوفي الفرنسية لعلاج فيروس كورونا المستجد، في حال نجاحه.

وقال الرئيس التنفيذي بول هدسون في مقابلة مع الوكالة، إن هذا الأمر يرجع إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي موَّلت أبحاث لقاح سانوفي.

وحذر هدسون من أن أوروبا تخاطر بحمايتها من وباء كورونا، ما لم تكثف جهودها لطلب الوقاية من الفيروس الذي قتل أكثر من 290 ألف شخص حول العالم.
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