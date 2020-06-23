ارتفاع جديد.. الهند تسجل 15 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة أنها سجلت 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، ما ادى الى ارتفاع في إجمالي حالات الإصابة إلى 440215.





كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 312 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، خلال اليوم الماضي.





وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 14011 حالة وفاة منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.





وبهذا تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميّا من حيث عدد الوفيات.