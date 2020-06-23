تهانينا للمستر.. ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد زيدان.. فيديو





ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر" فيديو لأبرز لقطات زيدان مع المرينجي، معلقًا عليه: " تهانينا للمستر زيزو في يوم ميلاده الـ48".





وأضاف: "عيد ميلاد سعيد زيدان.. تهانينا".





وحققزيدان 10 ألقاب مع ريال مدريد وهم، دوري أبطال أوروبا (3) كأس العالم للأندية (2)، وكأس السوبر الأوروبي (2)، وكأس السوبر الإسباني (2)، والدوري الإسباني (مرة واحدة).





احتفل نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد أسطورته الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، والذي أتم عامه الـ48 اليوم.