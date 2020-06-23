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رياضة

تهانينا للمستر.. ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد زيدان.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:02 ص
زيدان
زيدان
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إسراء أشرف
احتفل نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد أسطورته الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، والذي أتم عامه الـ48 اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر" فيديو لأبرز لقطات زيدان مع المرينجي، معلقًا عليه: " تهانينا للمستر زيزو في يوم ميلاده الـ48".

وأضاف: "عيد ميلاد سعيد زيدان.. تهانينا".

وحققزيدان 10 ألقاب مع ريال مدريد وهم، دوري أبطال أوروبا (3) كأس العالم للأندية (2)، وكأس السوبر الأوروبي (2)، وكأس السوبر الإسباني (2)، والدوري الإسباني (مرة واحدة).

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