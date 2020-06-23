الطلاب قدموا 4 دراسات جدوى.. اختتام ندوة تقنيات الاستزراع البحري في ظل كورونا

وشارك في الندوة بنظام المداخلة الدكتورخلفان راشد هيئة بحوث الثروة السمكية بسلطنة عمان، وكذا الزملاء المصرين من الولايات المتحدة الأمريكيّة.



وكانت الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة وفاء العراقى - عميد كلية الثروة السمكية جامعة الزقازيق وتحدث فيها كل من المهندي حسين منصور - رئيس مجلس إدارة شركة اللر أكوا لإنتاج الأعلاف، والدكتور عادل شاهين أستاذ أمراض الأسماك جامعة بنها والخبير بالاتحاد الافريقى، والدكتور باسم الخياط - المدير الفنى لشركة الشريف للاستزراع البحرى، والمهندي أكرم، وحاتم وكيل وزارة الزراعة (ثروة سمكية - دمياط).



أما الجلسة الثالثة كانت برئاسة الدكتور عبد الفتاح السيد - الخبير الدولى لاستزراع الأسماك بمنظمة FAO، والدكتور شيماء شلبى - عميد كلية الثروة السمكية جامعة السويس السابق.



وقدم الطلاب 4 دراسات جدوى فنية واقتصادية وتمويلية لإنشاء وتشغيل مشروعات



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أما الجلسة الثالثة كانت برئاسة الدكتور عبد الفتاح السيد - الخبير الدولى لاستزراع الأسماك بمنظمة FAO، والدكتور شيماء شلبى - عميد كلية الثروة السمكية جامعة السويس السابق.وقدم الطلاب 4 دراسات جدوى فنية واقتصادية وتمويلية لإنشاء وتشغيل مشروعات الاستزراع السمكى على مستوى تجارى.اقرأ أيضا: