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تعليم

الطلاب قدموا 4 دراسات جدوى.. اختتام ندوة تقنيات الاستزراع البحري في ظل كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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احمد صالح
اختتمت أعمال الندوة العلمية "الممارسات المهنية لتقنيات الاستزراع البحرى فى ظل جائحة كورونا"، والتى نظمتها كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير العليم العالي، ورئيس جامعة العريش.  

وقال الدكتور أشرف الدكر، عميد الكلية، إنه شارك في أعمال الندوة 101 مشترك من مختلف الجهات المعنية بصناعة الاستزراع البحرى فى مصر. 

وشارك في الندوة بنظام المداخلة الدكتورخلفان راشد هيئة بحوث الثروة السمكية بسلطنة عمان، وكذا الزملاء المصرين من الولايات المتحدة الأمريكيّة.

وقد بدأت الندوة بتقديم تقرير عن آثار جائحة فيروس كورونا على الثروة السمكية محليا وعالميا" تلاه ثلاث جلسات علمية تحدث فيها الدكتور شريف شمس الدين مدير مكتب الاستشاريون العرب للاستزراع المائى، والمهندس مجد البواب - وكيل وزارة الزراعة وخبير المزارع السمكية، والدكتور محمد العربى - مدير مشروع MED. 

وكانت الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة وفاء العراقى - عميد كلية الثروة السمكية جامعة الزقازيق وتحدث فيها كل من المهندي حسين منصور - رئيس مجلس إدارة شركة اللر أكوا لإنتاج الأعلاف، والدكتور عادل شاهين أستاذ أمراض الأسماك جامعة بنها والخبير بالاتحاد الافريقى، والدكتور باسم الخياط - المدير الفنى لشركة الشريف للاستزراع البحرى، والمهندي أكرم، وحاتم وكيل وزارة الزراعة (ثروة سمكية - دمياط).

أما الجلسة الثالثة كانت برئاسة الدكتور عبد الفتاح السيد - الخبير الدولى لاستزراع الأسماك بمنظمة FAO، والدكتور شيماء شلبى - عميد كلية الثروة السمكية جامعة السويس السابق.

وقدم الطلاب 4 دراسات جدوى فنية واقتصادية وتمويلية لإنشاء وتشغيل مشروعات الاستزراع السمكى على مستوى تجارى.

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