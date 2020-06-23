AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس طالب سرب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة على مواقع التواصل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:05 ص
حبس
حبس
Advertisements
جمالات الدمنهورى

قرر المستشار أحمد راجح، مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حبس طالب لقيامه بتسريب اللغة العربية الثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة عن طريق صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان رجال مباحث الانترنت قد تمكنوا من تحديد القائم على إدارة صفحات"شاومنج يغشش ثانوية عامة" فى مادة اللغة العربية عقب بدء الامتحان بربع ساعة.


أقرأ أيضًا| ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي


وكانت وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام  المسئول عن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" أحمد.ر.ر.م" 22 عامًا، طالب بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ومقيم بدائرة مركز حوش عيسى بتسريب امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء الامتحان بربع ساعة.

وعقب تقنين الإجراءات استئذان النيابة العامة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإدارته حسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، وتساب " يدير من خلالهم مجموعة من الصفحات 3 صفحات بمسمى "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، واضاف بأنه قام بتسريب امتحان اللغة العربية الخاص بالثانوية العامة، مقابل بعض الأموال يتم تحصيلها من الطلاب.

و اعترف بحصوله على الامتحانات عن طريق بعض الصفحات الأخرى، وتم ضبط جهاز لاب توب، والهاتف المحمول الخاص محملين بصفحات للغش الإلكترونى والهاكرز وبفحص الصفحات تبين تسريب امتحان مادة اللغة العربية الثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة التى باشرت التحقيق قررت حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لمن هم دون 65 عامًا.. وزير الصحة السعودي يكشف شروط الحج

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

فيديوجراف.. 8 عوامل تسرع وفاة مصابي كورونا

ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

سرقة أكاونت رانيا محمود ياسين على إنستجرام.. ومحمد رياض يعلن حسابها الجديد

السعودية: إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم الفريضة

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

يبدأ من 10 مساءً.. البرلمان يطالب بتخفيف ساعات حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات.. وعقوبات ضد مخالفي إجراءات كورونا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

حدث ليلًا| اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر

السعودية: إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم الفريضة

إنقاذا للاقتصاد. بريطانيا تختار السبت العظيم لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة مجددا

الزراعيين تكشف حقيقة تواجد كورونا على المنتجات ..وتوضح الطريقة الصحيحة لنظافتها

مزايا جديدة للأقل أجرا.. احسب ضريبة دخلك بنفسك من أول يوليو

منها سك العملة مع الخزانة العامة.. رئيس الوزراء: دمج هياكل الجهات والهيئات التابعة للوزارات

أعظم معصية في ذي القعدة.. احذر الوقوع فيها إثمها كبير عند الله

سماع دوي انفجارات في الرياض.. مواطنون يشيدون بدور قوات الحرس.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة

Oppo تكشف عن Reno3 A.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور