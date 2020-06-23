حبس طالب سرب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة على مواقع التواصل

قرر المستشار أحمد راجح، مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حبس طالب لقيامه بتسريب اللغة العربية الثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة عن طريق صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان رجال مباحث الانترنت قد تمكنوا من تحديد القائم على إدارة صفحات"شاومنج يغشش ثانوية عامة" فى مادة اللغة العربية عقب بدء الامتحان بربع ساعة.





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وكانت وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام المسئول عن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" أحمد.ر.ر.م" 22 عامًا، طالب بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ومقيم بدائرة مركز حوش عيسى بتسريب امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء الامتحان بربع ساعة.

وعقب تقنين الإجراءات استئذان النيابة العامة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإدارته حسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، وتساب " يدير من خلالهم مجموعة من الصفحات 3 صفحات بمسمى "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، واضاف بأنه قام بتسريب امتحان اللغة العربية الخاص بالثانوية العامة، مقابل بعض الأموال يتم تحصيلها من الطلاب.

و اعترف بحصوله على الامتحانات عن طريق بعض الصفحات الأخرى، وتم ضبط جهاز لاب توب، والهاتف المحمول الخاص محملين بصفحات للغش الإلكترونى والهاكرز وبفحص الصفحات تبين تسريب امتحان مادة اللغة العربية الثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة التى باشرت التحقيق قررت حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق.