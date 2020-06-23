12 قرارا من السعودية حول تنظيم الحج هذا العام





أعلن وزيرا الحج والعمرة والصحة السعوديين، تفاصيل إقامة مناسك الحج هذا العام بالمملكة العربية السعوية.





وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن هناك اشتراطات صحية تضمن سلامة ضيوف الرحمن، بما يتوافق مع خبرات المملكة المتراكمة في تنظيم الحج.





وفيما يلي أهم التصريحات التي تشرح تنظيم السعودية حج هذا العام





حج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما.





الأعداد قد تكون ألف أو أقل أو أكثر بقليل.



خطة صحية وإجراءات "استثنائية" مشددة لحماية الحجاج.





فحص جميع الحجاج قبل أداء الحج.





فحص العاملين للحج قبل بدء المناسك.





مراعاة إجراءات التباعد الإجتماعي.





بعد انتهاء الحج سيكون هناك حجر منزلي لجميع الحجاج.





مستشفيات صحية متواجدة على مدار الساعة.





متابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل يومي.





التأكد من الاشتراطات الصحية لتفويج الحجاج وكل المشاعر المقدسة.





الالتزام بالبروتوكلات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة.





برنامج مخصص لكل حاج بدءا من مناسك الحاج وحتى انتهائه.





أعداد الحجاج ستكون قليلة ومحددة جدا لضمان سلامتهم.



