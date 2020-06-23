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أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تسطر تحديا جديدا.. إجراء قسطرة قلبية طارئة لمريض فشل كلوي وسكر مصابا بـ كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
صرح د. محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن أبطال الهيئة يسجلون يوميا بطولات رائدة فى تحد جائحة كورونا ولا يتأخرون لحظة عن نداء الواجب مما جعلهم دوما فى صدارة أبطال مصر من الطواقم الطبية التى تواجه هذه الجائحة بكل تفانى وإخلاص، ومن هذا المنطلق تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ حياة أحد المرضى وقام فريق طبى متميز من أبطال مستشفى الساحل التعليمي بعمل قسطرة جراحية وتركيب دعامة لمريض مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد حدوث جلطه حاد بالشريان التاجي وعدم الاستجابة لمزيلات التجلطات.

وأفاد د. عبد الفتاح حجازى مدير المستشفي بأنه تم حجز المريض بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أنه مريض سكر ويعانى من ارتفاع ضغط الدم ويخضع لجلسات الغسيل الكلوى وتم حجزه بالرعاية المركزة وبدء اليوم يشعر بآلام شديدة بالصدر واستمرت بالتزايد، وبعد خضوعه للفحص تبين حدوث جلطة بالشريان التاجى وتم التعامل معها بمزيلات التجلطات ولم تستجب مما استدعى ضرورة التدخل الجراحى العاجل وعمل قسطرة وتركيب دعامة لإنقاذ حياة المريض، تم تجهيز المريض وخضع لجلسة غسيل كلوى قبل إجراء  القسطرة. 

قام بإجراء القسطرة وتركيب الدعامة د. جورج غالي ود. جورج جمال والتمريض ميس جيهان وميس شيماء وأ. احمد فني الاشعه ، والمريض حالته مستقرة ويخضع للملاحظة على مدار الساعة.
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