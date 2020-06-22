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أخبار البلد

في 3 محافظات.. 6 قرارات من وزارة الصحة استعدادا لـ عودة السياحة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. 

وناقشت وزيرة الصحة، أثناء الاجتماع، خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد غدًا، الثلاثاء.

وأصدرت وزيرة الصحة، عددا من القرارات نرصدها في السطور التالية:

- تفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.. وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين

- إتاحة الخدمات الفندقية بجميع الجهات المقدمة للخدمة الصحية والمستشفيات بالمحافظات الثلاث

- التعاقد مع شركات خاصة لإدارة الأمن والنظافة والتخلص الآمن من النفايات الخطرة في الفنادق تحت إشراف وزارة الصحة

- تخصيص غرف للعزل في الفنادق في حال ظهور إصابات بإشراف قطاع الطب الوقائي بالوزارة.. ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات

- عقد غرفة أزمات لإدارة المنظومة الصحية في المحافظات السياحية بحضور ممثلين من وزارتي السياحة والطيران 

- عقد اجتماع دوري مع وزيري السياحة والطيران ومحافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لتنسيق العمل والوقوف على أي تحديات وحلها فورا

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