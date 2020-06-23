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محافظات

توريد 179 ألفا و990 طن قمح بصوامع أسيوط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:17 م
توريد القمح
توريد القمح
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 179 الف و990 طن قمح بصوامع ومراكز التجميع بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء وشهدت اقبالا كبيرا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد.
 
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وأشار محافظ أسيوط الى انه تم حصاد اجمالى مساحة الارض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتى بلغت 226 الف و683 فدان مؤكدًا على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز واحياء المحافظة دون اية عقبات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩". 



وشدد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – على ضرورة تحفيز المزارعين على القمح بجميع صوامع وشون المحافظة المنتشرة بالقرى والمراكز تسهيلا عليهم مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لاعمال التوريد وتذليل كافة العقبات امام المزارعين لافتا الى استمرار اعمال توريد القمح حتى 15 يوليو واستلام الاقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز والتى شهدت اقبالا كبيرا هذا العام مشيرا الى انه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع والصوامع للوقوف على اعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة اعمال لجنة استلام الاقماح بالشون والصوامع مصدرًا تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لاعمال التوريد وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .


ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ان عمليات توريد الاقماح هذا العام شهدت اقبالا كبيرا من المزارعين وتسير بدون اية عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الاقماح الموردة بالمقارنة بالاعوام الماضية مشيرا الى انه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الاراضى التى تم حصادها وكميات الاقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالاضافة الى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم مع استمرار انعقاد غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد  وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها .
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