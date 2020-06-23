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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:25 م
الإمارات تسجل 380
الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة إن الإصابات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات جراء فيروس كورونا 45683 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين جديدين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 305 حالات.

وسجلت الوزارة 657 حالة تعافي جديدة من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 33703.
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