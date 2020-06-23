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أخبار العالم

مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين للمناطق السكنية والمدنيين بـ نجران وجيزان بالسعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت جمهورية مصر العربية، بشدة قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعًا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء - تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.

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مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق سكنية ومدنيين في نجران وجيزان بالسعودية

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