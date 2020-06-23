AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف والثقافة ينجزان المرحلة الأولى من سلسلة رؤية للفكر المستنير

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:39 م
الاوقاف
الاوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
يعد مشروع سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، أهم مشروع ثقافي في مجال الفكر المستنير في القرن الحادي والعشرين ، وتأتي أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز التسامح الديني وتنمية الانتماء الوطني وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنساني بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال .

وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار (عشرين) عددًا من سلسلة (رؤية) هي :

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف .
فقه بناء الدول.
بناء الشخصية الوطنية.
مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.
فقه الدولة وفقه الجماعة .
الحوار الثقافي بين الشرق والغرب .
حماية دور العبادة .
الكليات الست .
ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .
خطورة التكفير والفتوى بدون علم .
هويتنا الواقية في زمن العولمة .
فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا” .
بناء الوعي .
مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .
الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” .
في رحاب فن المقال .
قواعد الفقه الكلية .
الكمال والجمال في القرآن الكريم.
نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه .
الإسلام يتحدث عن نفسه .
  وقد حققت السلسلة منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة.

  وجار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ، وتتمثل في عدة محاور :

الأول : استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة .

الثاني : التوسع في نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة وبناء الشخصية في ضوء العمل المشترك واللجنة المشتركة بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والشباب والرياضة ، ووزارة الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام .

الثالث : إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية ، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية  والفرنسية ، وهما :

1- فقه بناء الدول .

2- مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليون و400 صافي مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ترشيحاتنا

دعاء الامتحان لمن يعانون من النسيان..4 آيات قرآنية تجعلك تتذكر

الموضوع كان سهلا.. شوبير: مندهش من توقيت عملية حسين الشحات

شوبير يوجه رسالة مهمة لـ حسام عاشور ويتغزل فى أحمد فتحي

بأقل تكاليف.. طريقة عمل مزيل العرق بالمنزل بعيدا عن المواد الكيماوية

آراب نيوز السعودية تبرز رد مصر على ادعاءات إثيوبيا

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

تفاقم التدخل العسكري الأجنبي.. أبو الغيط: ليبيا تمر بمنعطف خطير

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

يبدأ من 10 مساءً.. البرلمان يطالب بتخفيف ساعات حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات.. وعقوبات ضد مخالفي إجراءات كورونا

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

حدث ليلًا| اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

ده كلام فاضي.. هاني الناظر يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة