الأوقاف والثقافة ينجزان المرحلة الأولى من سلسلة رؤية للفكر المستنير

يعد مشروع سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، أهم مشروع ثقافي في مجال الفكر المستنير في القرن الحادي والعشرين ، وتأتي أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز التسامح الديني وتنمية الانتماء الوطني وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنساني بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال .
وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار (عشرين) عددًا من سلسلة (رؤية) هي :
مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف .
فقه بناء الدول.
بناء الشخصية الوطنية.
مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.
فقه الدولة وفقه الجماعة .
الحوار الثقافي بين الشرق والغرب .
حماية دور العبادة .
الكليات الست .
ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .
خطورة التكفير والفتوى بدون علم .
هويتنا الواقية في زمن العولمة .
فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا” .
بناء الوعي .
مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .
الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” .
في رحاب فن المقال .
قواعد الفقه الكلية .
الكمال والجمال في القرآن الكريم.
نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه .
الإسلام يتحدث عن نفسه .
وقد حققت السلسلة منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة.
وجار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ، وتتمثل في عدة محاور :
الأول : استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة .
الثاني : التوسع في نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة وبناء الشخصية في ضوء العمل المشترك واللجنة المشتركة بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والشباب والرياضة ، ووزارة الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام .
الثالث : إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية ، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية والفرنسية ، وهما :
1- فقه بناء الدول .
2- مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة