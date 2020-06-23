الأوقاف والثقافة ينجزان المرحلة الأولى من سلسلة رؤية للفكر المستنير

يعد مشروع سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، أهم مشروع ثقافي في مجال الفكر المستنير في القرن الحادي والعشرين ، وتأتي أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.





كما يهدف المشروع إلى تعزيز التسامح الديني وتنمية الانتماء الوطني وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنساني بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال .





وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار (عشرين) عددًا من سلسلة (رؤية) هي :





مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف .

فقه بناء الدول.

بناء الشخصية الوطنية.

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.

فقه الدولة وفقه الجماعة .

الحوار الثقافي بين الشرق والغرب .

حماية دور العبادة .

الكليات الست .

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

خطورة التكفير والفتوى بدون علم .

هويتنا الواقية في زمن العولمة .

فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا” .

بناء الوعي .

مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .

الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” .

في رحاب فن المقال .

قواعد الفقه الكلية .

الكمال والجمال في القرآن الكريم.

نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه .

الإسلام يتحدث عن نفسه .

وقد حققت السلسلة منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة.





وجار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ، وتتمثل في عدة محاور :





الأول : استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة .





الثاني : التوسع في نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة وبناء الشخصية في ضوء العمل المشترك واللجنة المشتركة بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والشباب والرياضة ، ووزارة الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام .





الثالث : إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية ، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية والفرنسية ، وهما :





1- فقه بناء الدول .



