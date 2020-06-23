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اقتصاد

الدولار يتراجع فى 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:00 م
الدولار الامريكى
الدولار الامريكى
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علياء فوزى
تباين اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة بمصر.

حيث سجل سعر الدولار فى بنك الاسكندرية 16.11جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع بتراجع قرشا .

و سجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 16.10جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع منخفض قرشا .
و تراجع قرشا فى بنوك (الاهلى الكويتى" بيريوس"،المصرف العربى الدولى ،البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس ) مسجلا 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع. 

واستقر سعر صرف الدولار فى بنوك ( البركة ، الكويت الوطنى NBK ، المصرف المتحد، عودة ،التعمير و الاسكان ،مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، اتش اس بى سى HSBC ، المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ،بلوم ، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.11جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.
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