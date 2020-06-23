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اقتصاد

الدولار يستقر في البنوك بمستهل التعاملات.. اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:03 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في مستقر تعاملات اليوم الثلاثاء منذ الخميس الماضي  بدون أي تغيير، ليصل
متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

سجل  أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي، مصر، المصرف المتحد" نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للراء و 16.22 جنيه للبيع.

 وفي معظم البنوك وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 16.13 جنيه للشراء مقابل 16.23 جنيه للبيع.

شملت تلك الأسعار بنوك " الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة،بلوم، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصر إيران للتنمية، البركة، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني" .



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