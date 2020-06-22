5 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 22-6-2020

بعد أن كان

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.92 بعد أن كان الاثنين الماضي 20.23 ، و بيع : 20.04 بعد أن كان الاثنين الماضي 20.35





سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.92 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.93 ، وبيع : 17.03 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.04





سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 15.07 ، وبيع : 15.17

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.29 وبيع : 4.32



سعر الدينار الكويتى​

