بوتين لا ينتظر أحدا.. الكرملين يرد على ادعاءات مذكرات جون بولتون





واضاف "من الصعب أن نقول هنا، بصراحة، لا أتذكر التفاصيل، ولكن الرئيس الروسي لم ينتظر أي شخص هناك، ولا أعرف ما إذا كان ترامب كان قد تأخرًا عن قصد ام لا، لكن خدمة المراسم لدينا تعمل بشكل مثالي ولا ينتظر بوتين أي شخص" وفقا لـ ما قاله بيسكوف للصحفيين.





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وقال بولتون في مذكراته التي ادرجها في كتاب بعنوان "الغرفة حيثما وقعت الأحداث" إن الوفد الأمريكي قرر جعل بوتين ينتظر في القصر الرئاسي في هلسنكي، حيث ستعقد القمة الروسية الامريكية في 2018.





وقد حضر ترامب بالفعل الاجتماع بعد 20 دقيقة من موعده مع الرئيس الروسي.





وأضاف المتحدث باسم الكرميلين أن بولتون "ربما نسي" حقيقة أن رئيس فنلندا شارك أيضًا في الاجتماع.





وعقدت قمة 2018 في هلسنكي في يوليو 2018 بين بوتين وترامب، بمناسبة أول اجتماع كامل لهما، أعلنا أنهما منتجان وناجحان.