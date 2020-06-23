صحة البرلمان: استخدام الأطباق والكوبيات مرة واحدة بالمطاعم والكافيهات





وأضاف شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك لم يمنع الحكومة من الإبقاء على الاجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وحظر التجول، بجانب تحديد الأعداد المتواجدة داخل المنشآت الاقتصادية، وذلك لحماية المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس ومنع انتقال العدوى والاختلاط بين المصابين.





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وطالب النائب بضرورة التركيز على الخدمات المقدمة للزبائن بالمطاعم و الكافيهات والمنشآت السابقة، نظرا لكون أغلبها مصنوع باليد كالمشروبات والوجبات، مشددا على ضرورة استعمال الاطباق والكوبيات المستخدمة من قبل العاملين والزبائن لمرة واحدة فقط، لضمان عدم انتقال الإصابة حال وجودها لدى أحد الزبائن من شخص لآخر.





كما طالب بضرورة الكشف الدوري على العاملين داخل هذه المنشآت والتأكد من سلامتهم الصحية، بجانب الحفاظ على النظافة الشخصية والاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام وسائل التعقيم للعاملين.







