عاجل.. مرتزقة تركيا يطلقون صواريخ تجاه سرت.. والجيش الليبي يرد بقصف بالمدفعية والطيران

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم، الثلاثاء، أنه يقصف تجمعات للمرتزقة الأتراك والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق منتهية الصلاحية، غرب مدينة سرت.





وفي تصريحات لموقع "العين" الإماراتي، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يقصف بالمدفعية والطيران تجمعات للمرتزقة الأتراك والميليشيات غرب سرت.





وأضاف "القصف جاء ردا على إطلاق المليشيات عدة صواريخ جراد باتجاه قواتنا".





وكان ذلك بعدما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات في مدينة سرت الليبية بعد تحليق لطيران حربي.





وبالتزامن، قال موقع "أخبار ليبيا" إن مصادر مطلعة أفادت بسماع صوت انفجار في محيط سرت بالتزامن مع تحليق طيران حربي.





وأضافت المصادر أن ذلك جاء بعد أسبوعين من سيطرة هدوء حذر على المدينة وسط تحذيرات دولية من عودة الاقتتال ومطالبات واسعة بوقف فوري لإطلاق النار.



