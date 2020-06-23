عبد الناصر محمد: استكمال الدوري ليس له علاقة بالوطنية.. وتجاوزات قناتي الأهلي والزمالك كارثية





وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ " صدى البلد": عملية استكمال الدوري او إلغائه هذا الموسم ليس له علاقة بالوطنية، الدولة أعلنت موافقتها على عودة النشاط الرياضى و يبقي القرار في يد اتحاد الكرة".





وأضاف عبد الناصر محمد:" من وجهة نظري إلغاء الدوري هذا الموسم هو الحل الأمثل، بسبب الأوضاع الحالية، ومن أجل بدء موسم جديد بشكل منتظم".





وعن رفض نادي مصر المشاركة في مسحات اتحاد الكرة، أوضح:" سبق وأن خضت تجربة تدريبية مؤخرا مع نادي مصر، هو ناد محترم ويتعامل باحترافية، اعتقد أن هناك أسباب منطقية دفعته لاتخاذ هذا القرار، ولا أعلم سبب الهجوم ضد قرار النادي".





وتطرق عبد الناصر محمد للحديث عن التراشق الأخير بين قناتي الأهلي والزمالك، قائلا:" لا بد من وقف هذه التجاوزات، لأن هذه كارثة وحلت على الكرة المصرية".

أكد عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر السابق، أن استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم أو إلغائه، ليس له أي علاقة بالوطنية.