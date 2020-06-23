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أخبار العالم

بريطانيا تدين الحوثي: لا يسعون للسلام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:37 م
التحالف العربي يقاوم
التحالف العربي يقاوم الحوثيين
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قسم الخارجي
عبرت الخارجية البريطانية عن رفضها للاعتداءات الحوثية (مدعومة من إيران) على الأراضي السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء، هجمات جماعة " الحوثيين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وحول ما قال الحوثيون انها  العملية الهجومية الأكبر  ضد السعودية، قال راب : "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

وأضاف: "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

وأعلن المتحدث العسكري باسم  الحوثي، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ العملية الهجومية الأكبر "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض.

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