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أخبار البلد

إنفوجراف .. مصر بالمركز الثالث إفريقيا في مؤشرات التكامل الاقتصادي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:53 م
صورة الانفوجراف
صورة الانفوجراف
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول النجاحات المصرية المستمرة وقد حصلت مصر على المركز الثاني إفريقيا بمؤشر  اندماج  البنية التحتية، والمركز الثالث في مؤشر التكامل الاقتصادي.

وأوضح الانفوجراف أن مصر حصلت على المركز الثالث افريقيا في مؤشر التكامل الاقتصادي كما حصدت  مصر المركز السادس في مؤشر الاندماج الاقتصاد .

وحصلت مصر على المركز الثاني في مؤشرات البنية التحتية، كما حصلت على المركز الثالث بين الدول الأكثر اندماجا في مجال الاقتصاد الكلي .

وجاء ترتيب الدول الافريقية الخمس الأكثر اندماجا في الاقتصاد الكلي المغرب ، موريشوس ، مصر ، رواندا، مالي .
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