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أخبار البلد

وزير الزراعة السوداني الأسبق: الماء عصب الحياة بالنسبة لمصر والسودان

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:27 م
المياه
المياه
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أمينة الدسوقى

قال الدكتور  الصادق عمارة وزير الزراعة السوداني الأسبق والخبير الدولي بقطاع الزراعة، إن أفريقيا تتوفر لديها العديد من مصادر الطاقة من بينها الطاقة الشمسية، فضلا عن وجود مايقرب من مساحة 3.2 مليار فدان صالحة للزراعة، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى الهائل والاحتياطي الضخم من الذهب والمعادن الثمينة.


وتابع عمارة خلال مؤتمر الزراعة المصرية الأفريقية الحديثة في ظل الأزمات الوبائية عبر الفيديو كونفراس، أنه على الرغم من كافة الثروات التى تتميز بها القارة الأفريقية، إلا أن هناك تحديات أبرزها المياه، مشيرا إلى أن الماء هو عصب الحياة لمصر والسودان.

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وأكد وزير الزراعة السوداني الأسبق والخبير الدولي بقطاع الزراعة، أن هناك خططا وبرامج من أجل تقليص مساحات الزراعة فى مصر، قائلا :" إن السودان تؤمن بضرورة انفتاح البلدان نحو بعضها البعض.. ويمكن السودان أن توفر احتياجات مصر من اللحوم الحمراء وبعض الفواكه مثل العنب والمانجو والطماطم، كما أن نرحب بتعاون مصر والسودان وألف مرحب بمصر".

يذكر أن مؤتمر الزراعة المصرية الإفريقية الحديثة في ظل الازمات الوبائية تضمن محاور ابرزها الوقوف على أحدث البيانات المتعلقة بالموارد ومدخلات الإنتاج الزراعي داخل مصر والقارة الإفريقية وكيفية توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة في استخدامها، و بحث سبل وآليات التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة في مصر والقارة ومقترحات النجاح في ذلك .

كما يناقش المؤتمر تطوير التعليم الزراعي وتنظيم سوق العمل الزراعي بشكل يضمن توفير الموارد البشرية المناسبة والمدربة للقطاع، وكيفية الربط بين تطوير الزراعة التقليدية وإدخال الزراعات الحديثة ودعم تصدير الحاصلات الزراعية بين الأسواق الإفريقية، هذا بالإضافة إلى كيفية تحديد أهم أبعاد أهم التحديات التي تواجه منظومة الإنتاج الزراعي وعلى رأسها الأراضي الزراعية والموارد المائية وتغيير المناخ وأخيرا الاوبئة ، مع تحديد كيفية التغلب على تلك التحديات. 

كما يناقش المؤتمر توحيد السياسات الزراعية لدول الإتحاد الإفريقي بما فيها نظم وسياسات الجودة الزراعية، فضلا عن مناقشة كيفية تفعيل واستخدام مبادئ الميزة النسبية والقيمة المضافة في الإنتاج الزراعي بما يعظم الفائدة على القارة الإفريقية .

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