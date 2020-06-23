وزراء خارجية العرب يرفضون ملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق

طالب وزراء الخارجية العرب اليوم، الثلاثاء، إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.





وأكد الوزراء المجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الأطراف في مياه النيل.





وأعربوا عن تقديرهم لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت في الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو الحالي؛ من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





وكان أمس الاثنين، حذر وزير الخارجية سامح شكري، من أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن الدولي في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".





من جهته، أكد السودان أمس أيضًا، أنه لم يتفق مع إثيوبيا على عملية ملء السد.





وأعربت جامعة الدول العربية، في بيانها، عن قلقها الشديد إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة في بعض جوانبها الهامة، مؤكدة أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد.





وأكدت جامعة الدول العربية ضرورة التزام الدول الثلاث؛ مصر وإثيوبيا والسودان، بمبادئ القانون الدولي، رافضة أي عمل أو إجراء يمس حقوق كل الأطراف في مياه النيل.





وأعلنت جامعة الدول العربية، تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف السد، والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة.