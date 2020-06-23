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أحمد موسى: المعزول مرسي لا يصلح للجري خلف عربة رش مياه..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:32 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعزول مرسي لا يصلح للجري خلف عربة رش مياه، ولا يصلح أن يكون رئيس جمهورية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" المعزول مرسي لم يدير الدولة المصرية وكان يذهب في الصباح لتناول الطعام فقط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المعزول مرسي كان ينتظر القرارات من مكتب  الإرشاد الإخواني".

لفت الإعلامي أحمد موسى:"  ثورة 30 يونيو اتحد فيها الشعب بأكمله من أجل عزل مرسي وجماعة الاخوان الارهابية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الشعب وقع على استمارة تمرد، وياسر برهامي صرح آنذاك  بانه لو نزل 10 مليون في الشارع مرسي لازم يمشي".
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