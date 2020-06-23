أحمد موسى: المعزول مرسي لا يصلح للجري خلف عربة رش مياه..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعزول مرسي لا يصلح للجري خلف عربة رش مياه، ولا يصلح أن يكون رئيس جمهورية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" المعزول مرسي لم يدير الدولة المصرية وكان يذهب في الصباح لتناول الطعام فقط".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المعزول مرسي كان ينتظر القرارات من مكتب الإرشاد الإخواني".





لفت الإعلامي أحمد موسى:" ثورة 30 يونيو اتحد فيها الشعب بأكمله من أجل عزل مرسي وجماعة الاخوان الارهابية ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشعب وقع على استمارة تمرد، وياسر برهامي صرح آنذاك بانه لو نزل 10 مليون في الشارع مرسي لازم يمشي".