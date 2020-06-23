عميد حقوق عين شمس: يوضح حلول للراسبين من طلاب فرق النقل

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إنه يمكن للطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الأبحاث يمكن ان يقوموا بتقديم بحث آخر وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .





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وأضاف عميد كلية حقوق خلال تصريحاته لـ«صدي البلد» انه لم يتم تحدد موعد امتحان الراسبين حتي الان الا بعد التصحيح الذي بدء أمس وحتى إعلان النتيجة وبعد ذلك سوف يتم اعلان جدول للراسبين في تقديم الأبحاث المرة الأولى .





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وأشار الي سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سوف يعرض الطالب نفسه إلى الرسوب .





وأشار إلى أن تكون نسبة الاقتباس التي لا تتعدي 25% وأيضا عدد المراجع المطلوبة في كل مادة علي حسب ما نوه عنه سابقا عن طريق الصفحة الرسمية للكلية ويجب علي الطالب مراعاة وضع وجهة نظره الشخصية في البحث .





والجدير بالذكر إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وتم الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية امن قبل الطلاب وبدء التصحيح أمس .