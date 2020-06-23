حتى لا ننسى جرائم فرنسا.. الجزائر تقر ذكرى مجازر 8 مايو يوما للذاكرة

أقر البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء قانونا يجعل من مجازر 8 مايو 1945 "يوما للذاكرة" وذلك حتى لا تنسى جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.





وبحسب وكالة أنباء الجزائر "وأج"، صوت النواب بالإجماع على القانون الذي قدمته الحكومة خلال جلسة علنية حضرها الطيب زيتوني وزير المجاهدين (محاربو حرب التحرير 1954-1962).





وقال الزيتوني خلال تقديمه المشروع إن "الاستعمار الفرنسي لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات آلاف الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل".





وفي 8 مايو 1945، قتلت القوات الفرنسية آلاف الجزائريين بنحو 45 ألف قتيل خلال قمع تظاهرات للجزائريين مطالبة للاستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراّطة شرقي البلاد، وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.





من جانبه، قال سليمان شنين رئيس البرلمان الجزائري إن "مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان أو حكومة أو إدارات سيادية".