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التنمية المحلية تحدد شروط فتح المقاهي والمطاعم .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:46 م
الكافيهات والمطاعم
الكافيهات والمطاعم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن هناك اشتراطات عامة لفتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات المرخصة من الادارة المحلية وسبقوم أصحاب هذه المشروعات بالتوقيع علي شروط لعودة العمل .


وأضاف خالد القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن في حالة مخالفة هذه الشروط والضوابط سيتم سحب رخصة صاحب المنشأة ووقف نشاطه .


واوضح خالد القاسم ، ان من ضمن هذه الاشتراطات هي استقبال الرواد بنسبة 25% للطاقة الاستيعابية للمنشأة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى ترك مسافة 2 متر بين كل ترابيزة واخرى وسيكون هناك متر تباعد بين الجالسين علي الترابيزة .

وتابع : ان هذه الاماكن لو بها ساحة للعب الأطفال يجب ان تغلق مؤكدا علي عمل الاسانسير بنسبة 50% و تواجد علامات إرشادية علي الأرض لتحقيق التباعد .


واستكمل : أن الكافيهات والمطاعم والفنادق سيكون بها جهاز لقياس درجة حرارة الرواد بالإضافة إلى وجود لوحات إرشادية تمنع دخول أي شخص لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا .
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