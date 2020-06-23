جهاز تنمية المشروعات: نتبنى مشروعات للعائدين من ليبيا .. فيديو

قال محمد عبد المالك رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات، إنه بناء علي توجيهات الدولة هناك عمليات مساعدة المصريين العائدين من الخارج نتيجة تضررهم من أزمة فيروس كورونا





وأضاف محمد عبد المالك خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن بناء علي هذه التوجيهات بدأت تلك الجهود مع العمالة العائدة من ليبيا نتيجة الأزمة التي حدثت لهم في الفترة الأخيرة .





وأوضح محمد عبد المالك ، أن مصر تقف بجانب أولادها وتقوم بتعويضهم عن فرص العمل التي تركوها في الخارج .









وتابع : ان العائدين من ليبيا تواصلنا معهم يوم عودتهم وفي اليوم التالي قمنا بالاجتماع بهم ومعرفة خبراتهم في العمل .









واستكمل : أن من خلال خبراتهم قمنا بمعرفة طبيعة عمل كل منهم وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بإقامة المشروع الخاص بكل فرد منهم .