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جهاز تنمية المشروعات: نتبنى مشروعات للعائدين من ليبيا .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:01 م
العائدين من ليبيا
العائدين من ليبيا
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد المالك رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات، إنه بناء علي توجيهات الدولة هناك عمليات مساعدة المصريين العائدين من الخارج نتيجة تضررهم من أزمة فيروس كورونا .

وأضاف محمد عبد المالك خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن بناء علي هذه التوجيهات بدأت تلك الجهود مع العمالة العائدة من ليبيا نتيجة الأزمة التي حدثت لهم في الفترة الأخيرة .

وأوضح محمد عبد المالك ، أن مصر تقف بجانب أولادها وتقوم بتعويضهم عن فرص العمل التي تركوها في الخارج .


وتابع : ان العائدين من ليبيا تواصلنا معهم يوم عودتهم وفي اليوم التالي قمنا بالاجتماع بهم ومعرفة خبراتهم في العمل .


واستكمل : أن  من خلال خبراتهم قمنا بمعرفة طبيعة عمل كل منهم وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بإقامة المشروع الخاص بكل فرد منهم . 
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