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رياضة

التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين برشلونة وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خيم التعادل السلبي على أحداث النصف الأول من مباراة فريقي برشلونة وأتليتك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

سيطر الفريقان بشكل متبادل على أحداث الشوط الأول، لكن دون تهديد حقيقي على المرميين باستثناء كرة يوناي لاعب أتليتك بيلباو التي تصدى لها شتيجن حارس البارسا في الدقيقة الرابعة.

و سيطر لاعبو برشلونة على الكرة دون تهديد حقيقي على مرمى أتليتك بيلباو، بل سدد لاعبوه تسديدات عشوائية وبعيدة عن مرمى حارس الخصم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بينما يحتل بيلباو المركز العاشر برصيد 42 نقطة.
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