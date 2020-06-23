بإطلالة مبهجة .. سهر الصايغ تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سهر الصايغ فى الصورة بإطلالة مبهحة، حيث اعتمدت على شعرها الأسود القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.





يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.



