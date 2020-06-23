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فن

بإطلالة مبهجة .. سهر الصايغ تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سهر الصايغ فى الصورة بإطلالة مبهحة، حيث اعتمدت على شعرها الأسود القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
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