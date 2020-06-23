الجامعة العربية : الأزمة الليبية معقدة.. وجهود دولية لإنهائها.. فيديو

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن توصل الجامعة إلى قرار بشأن الأزمة الليبية يؤكد جهد الجامعة من خلال عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب.









وأضاف " زكى" خلال حوار خاص لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم كان ناجحا خصوصا بعد التوصل إلي قرارات حاسمة بشأن ليبيا .









وأشار الأمين المساعد للجامعة العربية، إلي أن الأزمة الليبية فى منتهى التعقيد وهناك جهود كبيرة من مختلف الدول لإنهائها .









وأكد السفير حسام زكي أن تركيا دخلت ميدانيا إلي الأراضى الليبية بنقلها المرتزقة إليها ، منوها إلي أن منطقة سرت الليبية تعد ممرا هاما لحقول النفط الليبية ولكنه أصبح فى منتهي الخطورة لأنه يفصل الحدود المصرية الليبية .









ونوه الى أن المنطق المصرى لايزال قائما على الحل السياسي لتوحيد الصف بين الفرقاء، موضحا ان اجتماع جامعة العربية يشكل ضغطا رئيسيا فى اتجاه حل الأزمة الليبية.