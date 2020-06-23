AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجامعة العربية : الأزمة الليبية معقدة.. وجهود دولية لإنهائها.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:20 م
السفير حسام زكى
السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية
Advertisements
محمود محسن
قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن توصل الجامعة إلى قرار بشأن الأزمة الليبية يؤكد جهد الجامعة من خلال عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب.


وأضاف " زكى" خلال حوار خاص لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم كان ناجحا خصوصا بعد التوصل إلي قرارات حاسمة بشأن ليبيا .


وأشار الأمين المساعد للجامعة العربية، إلي أن الأزمة الليبية فى منتهى التعقيد وهناك جهود كبيرة من مختلف الدول لإنهائها .


وأكد السفير حسام زكي أن تركيا دخلت ميدانيا إلي الأراضى الليبية بنقلها المرتزقة إليها ، منوها إلي أن منطقة سرت الليبية تعد ممرا هاما لحقول النفط الليبية ولكنه أصبح فى منتهي الخطورة لأنه يفصل الحدود المصرية الليبية .


ونوه الى أن المنطق المصرى لايزال قائما على الحل السياسي لتوحيد الصف بين الفرقاء، موضحا ان اجتماع جامعة العربية يشكل ضغطا رئيسيا فى اتجاه حل الأزمة الليبية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبيل الوحيد.. السفير حسام زكي: المسار السياسي هو الحل للأزمة في ليبيا

جامعة الدول العربية تعرب عن الأمل في تجاوب حكومة الوفاق في ليبيا مع المبادرة المصرية

الأمين المساعد للجامعة العربية: الإخوان المسلمين تقوم بألاعيب إعلامية

الجامعة العربية تجدد رفضها للتدخل التركي في الشئون العربية.. وتنفي بشكل قاطع تغيير موقفها

السفير حسام زكي لـ"أ ش أ": التدخل التركي في الشأن العربي مرفوض.. والجامعة العربية تدعم الموقف المصري بشأن سد النهضة

السفير حسام زكي: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية.. إعلان القاهرة بشأن ليبيا يفتح الباب أمام التسوية السياسية.. وإدارة مصر لملف سد النهضة اتسمت بالحكمة والتعقل

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

بعد ارتفاعه 2% عالميا.. اقتصادية النواب تكشف مصير أسعار البنزين في مصر

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا لمليشيات الوفاق غرب سرت

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بالاختيار.. الحكومة: لن تفتح كل المساجد يوم السبت المقبل ..فيديو

عمرو رضا يكشف سبب رحيله عن الأهلي ويؤكد: هناك عروض مصرية

AdvertisementS

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال