أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90٪ من الناس إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع برايت سايد





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أورام الرئة قد تسبب الأعراض التالية

السعال المطول هو أحد أعراض السرطان فى الرئة الذي قد يرتبط بعلامات أخرى مثل:

انخفاض الشهية.

فقدان وزن الجسم المفاجئ.

في مراحل لاحقة ، يمكن أن يسبب سرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس.

أورام الرحم قد تسبب الأعراض التالية

تسبب حكة في الأعضاء التناسلية.

أورام الأمعاء قد تسبب الأعراض التالية:

دم في البراز.

إفرازات مخاطية

سرطان الكلى

الدم عند التبول.

ارتفاع ضغط الدم.

ألم في الكلى.

ضعف مزمن.