أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90٪ من الناس إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع برايت
سايد
إقرأ أيضا.. تتسبب السرطان.. 5 أضرار خطيرة تسببها المناديل المبللة فى البشرة
أورام الرئة قد تسبب الأعراض التالية
السعال المطول هو أحد أعراض السرطان فى الرئة الذي قد يرتبط بعلامات أخرى مثل:
انخفاض الشهية.
فقدان وزن الجسم المفاجئ.
في مراحل لاحقة ، يمكن أن يسبب سرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس.
أورام الرحم قد تسبب الأعراض التالية
تسبب حكة في الأعضاء التناسلية.
أورام الأمعاء قد تسبب الأعراض التالية:
دم في البراز.
إفرازات مخاطية
سرطان الكلى
الدم عند التبول.
ارتفاع ضغط الدم.
ألم في الكلى.
ضعف مزمن.