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مرأة

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:50 م
سرطان
سرطان
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لمياء الياسين

 أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90٪ من الناس إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع برايت سايد


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أورام الرئة قد تسبب الأعراض التالية

السعال المطول هو أحد أعراض  السرطان فى الرئة الذي قد يرتبط بعلامات أخرى مثل:

انخفاض الشهية.

فقدان وزن الجسم المفاجئ.

في مراحل لاحقة ، يمكن أن يسبب سرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس.

أورام الرحم قد تسبب الأعراض التالية

تسبب حكة في الأعضاء التناسلية.

أورام الأمعاء قد تسبب الأعراض التالية:

دم في البراز.

إفرازات مخاطية

سرطان الكلى

الدم عند التبول.

ارتفاع ضغط الدم.

ألم في الكلى.

ضعف مزمن.

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