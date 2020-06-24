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رياضة

لاعب الأهلي الهارب: الإمارات عرضت عليّ التجنيس.. وشوقي غريب لم يتواصل معي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:10 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو رضا، مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا، مفاجأة كبيرة بشأن اقترابه من التجنيس للعب في صفوف الدوري الإماراتي بعد تألقه مع الشارقة.


وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "في الموسم الماضي كان مدرب المنتخب الإماراتي الأولمبي يشاهدني في إحدى المباريات وطلب مني مواصلة التألق تحسبا لتجنيسي وضمي".


وأكد لاعب الأهلي الهارب: "كنت سعيدا بسبب إعجابه بموهبتي ولكني لم أقبل ولن ألعب إلا في صفوف منتخب مصر".


وعن تواصل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب، أكد: "كان هناك تواصل في الموسم الماضي ولكن لم يتم التواصل معي في تلك الفترة وأتمنى الانضمام لمنتخب الفراعنة الفترة المقبلة".
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