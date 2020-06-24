لاعب الأهلي الهارب: الإمارات عرضت عليّ التجنيس.. وشوقي غريب لم يتواصل معي

كشف عمرو رضا، مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا، مفاجأة كبيرة بشأن اقترابه من التجنيس للعب في صفوف الدوري الإماراتي بعد تألقه مع الشارقة.









وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "في الموسم الماضي كان مدرب المنتخب الإماراتي الأولمبي يشاهدني في إحدى المباريات وطلب مني مواصلة التألق تحسبا لتجنيسي وضمي".









وأكد لاعب الأهلي الهارب: "كنت سعيدا بسبب إعجابه بموهبتي ولكني لم أقبل ولن ألعب إلا في صفوف منتخب مصر".







