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خبير بالمركز القومي للبحوث الأفريقية: مستقبل مصر الزراعي في القارة السمراء.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:09 ص
عباس شراقي
عباس شراقي
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إبراهيم القادري
أكد الدكتور عباس شراقي، مدير مركز الموارد المائية في المركز القومي للبحوث الأفريقية، ضرورة تشجيع رجال الأعمال المصريين للدخول إلى إفريقيا، والاستثمار بها، لكثرة مواردها الطبيعية، وذلك بالإضافة إلى المشروعات المصرية في القارة.

وأوضح عباس شراقي، خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن مستقبل مصر الزراعي في القارة الأفريقية وهذا بسبب محدودية الموارد المائية في مصر .

وأشار إلى أن السد العالي تم بناؤه وافتتاحه في سنة 1971 وحصة مصر منذ بنائه وحتى الآن 55.5  مليار متر مكعب، وكان تعداد سكان مصر وقتها من 25 إلى 26 مليون نسمة .

وقال إن وزارة الزراعة يطلب منها إنتاج احتياجات 105 ملايين نسمة من خلال حصتها من مياه السد، وبالتالي نحن نحتاج إلى الزراعة في الدول الافريقية بسبب كثرة مواردها.
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