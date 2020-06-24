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سيارات

مهرجان جودوود للسيارات يتحول إلى فعالية صغيرة بالولايات المتحدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

على الرغم من إلغاء جميع فعاليات عالم السيارات هذا العام بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى جميع انحاء العالم، وبالأخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تضمن أيضا إلغاء جميع معارض السيارات التقليدية بشكل منتظم في الفترة الأخيرة، وإلغاء مهرجان جودوود للسرعة هذا العام، إلا أن هذا الحدث يزداد شعبية، حتى تحول إلى معرض سيارات صغير مع ظهور عدد من الشركات لأول مرة هناك.


وبحسب صحيفة ديترويت نيوز، اكدت أن أمريكا ستعمل على تكرار نجاح مهرجان جودوود للسرعة، حيث سيُقام أول مهرجان أمريكي للسرعة في خريف عام 2021.


ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث الجديد في M1 Concourse وهو نادي سيارات خاص في بونتياك بولاية ميشيجان الأمريكية، والذي يحصل على مضمار بطول 2.4 كم، بالإضافة إلى أكثر من 250 مرآبًا خاصًا.


ومن المقرر أن يبدأ مهرجان السرعة الأمريكي في 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2021، وسيتضمن أيضًا نسخته الخاصة من تسلق تل جودوود حيث سيكون هناك سباقات موقوته للسيارات الخارقة.


وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بالقرب من الحدث، لكن الرئيس التنفيذي لـ Pontiac Motorsports، تيم هارتج، قال للصحيفة أن هذا الحدث القادم سيتم تصميمه على غرار مهرجان جودوود للسرعة، موضحًا أن الحدث سيهتم بسيارات الماضي والحاضر والمستقبل.


كما أن المهرجان الأمريكي للسرعة لم يكون عرضًا ثابتًا، حيث سيمنح الشركات المصنعة للسيارة الفرصة للقيام بيوم تجريبي إذا كانوا يريدون إبراز سياراتهم القوية.

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