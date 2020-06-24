احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين من آلام في الصدر ، تسمى عادةً الذبحة الصدرية، وإليك أطعمة يجب عليك التوقف عن تناولها إذا كنت تخشى من إنسداد الشرايين ويقدمها موقع برايت سايد .

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ايس كريم

غالبًا ما يحتوي الآيس كريم على مستويات عالية من الكوليسترول. يحتوي نصف كوب من آيس كريم الفانيليا على أكثر من 4 جرامات من الدهون المشبعة .





الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تضر بصحتك وتسبب انسداد شرايين والإصابة بالكوليسترول





الصودا

تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأكدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام الصودا المحلاة اصطناعيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.





الكبد

حتى الأطعمة التي لها بعض الفوائد الصحية يمكن أن تكون ضارة للشرايين. في حين أن الكبد يحتوي على نسبة عالية من الحديد ، فإن زيادة الكبد يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك ..





الجبن

الكثير من الأجبان الصفراء تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم مما يزيد من ضغط الدم ومشاكل الشرايين.