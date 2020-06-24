AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:34 ص
الشرايين
الشرايين
Advertisements
لمياء الياسين

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين من آلام في الصدر ، تسمى عادةً الذبحة الصدرية، وإليك أطعمة يجب عليك التوقف عن تناولها إذا كنت تخشى من إنسداد الشرايين ويقدمها موقع برايت سايد .

إقرأ أيضا ..السكر يسبب تلك الكارثة فى الشرايين


ايس كريم

غالبًا ما يحتوي الآيس كريم على مستويات عالية من الكوليسترول. يحتوي نصف كوب من آيس كريم الفانيليا على أكثر من 4 جرامات من الدهون المشبعة .


الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تضر بصحتك وتسبب انسداد شرايين والإصابة بالكوليسترول


الصودا

تناول المشروبات الغازية  المحلاة بالسكر بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأكدت العديد من الدراسات أن  الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام الصودا المحلاة اصطناعيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.


الكبد

حتى الأطعمة التي لها بعض الفوائد الصحية يمكن أن تكون ضارة للشرايين. في حين أن الكبد يحتوي على نسبة عالية من الحديد ، فإن زيادة الكبد يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك ..


الجبن

الكثير من الأجبان الصفراء تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم مما يزيد من ضغط الدم ومشاكل الشرايين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

نوع مهمل من الخضراوات يحسن الهضم وينقص وزنك

ترشيحاتنا

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

تضحياتكم على راسنا.. أمير طعيمة يدعم الأطباء في أزمة كورونا

على طريقة وش إجرام.. محمد هنيدي يمازح أصحاب المقاهي بعد قرار عودتها للعمل بقوة 25%

ميدو: من حق الأهلي التتويج بالدوري.. وسيخسر 112 مليون جنيه في حالة إلغائه.. فيديو

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا