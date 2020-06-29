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محافظات

فيستيولا والبردقوش..نباتات طبيعية تحارب الأمراض| شاهد التفاصيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:01 ص
همت الحسينى
خلق الله سبحانه وتعالى النباتات بأنواعها المختلفه منها للزينه ومنها الطبى والذى يعالج عددا من الامراض ويستخدمها عددا من المواطنين كأعشاب طبيه .


"صدى البلد " تصحبكم بجولة داخل احد المشاتل باحدى القرى بميت غمر التابعه لمحافظه الدقهليه حيث التقت بصاحب المشتل ويدعي محمد عرفه شلبى حاصل بكالوريوس علوم وتربيه شعبة التعليم الزراعى كما حصل على دراسات فى الجامعه الامريكيه وشهاه من جامعة كالفورونيا فى نظم الرى الحديث وللقياس .


حيث قال" الانواع الموجوده من نبات الزينه تتمثل فى اشجار وشجيرات ومتسلقات ونباتات تربيه خاصه وعندنا نبات طبيه وعطريه وماهو عطرى فقط وطبى فقط وعطرى طبى، وعندنا العطرية فقط كالياسمين والعطرى وطبى ، عطرى مثل البردقوش والنعناع البلدى و الفلفل و الزعتر و نستخدمه فى الطب والعطور والنباتات الطبيه كمكسبات طعم ومعالجات تزيل الصداع وتحسن الناحيه الهضميه وتزيل الانتفاخات وعندنا لتقوية عضلات القلب وارتفاع الضغط وانخفاضه وتثبته نباتات".


واضاف قائلا" يوجد نبات اسمه فيكس فيستيولا سبحان الله عندما تقطع الثمره تجدها تأتى بماده لبنيه بيضاء وعندما تضايقها على اي اصابات جلديه مثل البقع او البرص يتجدد لونها ويتحول الى اللون الطبيعي للجلد". 


واضاف قائل" هناك الياسمين البلدى ايضا وهو نبات عطرى يستخرج منه العطر كماان البعض يستخدمه فى صناعة المخبوزات ويكسبه طعم حلو ويوجد ايضا الريحان والنعناع وهو منفس للتخلص من الغازات ومفيد فى الهضم و النعناع البلدى ايضا يوضع بالشاى والمحشى ومفيد جدا لعلاج عسر الهضم وللقولون .



وتابع " هناك الروزميرى وهو حصى اللبان ومفيد للهضم ومحسن طعم الماكولات والبردقوش ويعالج حالات البرد الشديد وعمل مخلوط منه مع الريحان مع له مفعوله المميز ، كما يوجد نبات التمر حنه وهو شجيره مزهرة وفيه مسك الليل كما يوجد ام الفواكه وهى ثمره فى حجم الطماطم وبها طعم اكتر من ١٠ انواع من الفاكهه ".
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