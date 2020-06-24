عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف دور الأحزاب في تمكين الشباب بالمواقع القيادية.. فيديو

قال محمد مهلي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ساهمت في تغيير الفكر الحزبي بشكل عام في مصر .





وأضاف محمد مهلي، خلال حواره في برنامج قلب مصر المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن الأحزاب تهتم اليوم بالشباب وقامت بتمكين الشباب من المواقع القيادية وهذا متواجد في أكثر من حزب .





وأوضح محمد المهلي ، أن هناك عددا من الأحزاب قامت بتأهيل الشباب عن طريق دورات سواء دورات تأهيل سياسي او اداري خلال الفترة الماضية .





وأشار إلى أن المشهد السياسي في مصر تغير من خلال النظرة الموجهة إلى الشباب واكد علي ان الشباب اليوم أصبح لديه دور وواع .



