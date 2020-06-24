بتكلفة 50 مليون جنيه.. انتهاء إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة بغداد وسط سيناء

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه في منطقة بغداد بوسط سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.





وأكد المهندس سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن المحطة أقيمت على مساحة 15 ألف متر مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 200 متر مكعب من المياه في اليوم ، وتضم بئرين عميقين لإنتاج المياه الخام.





وأشار رئيس مجلس الإدارة - خلال جولة تفقدية بالمحطة، الثلاثاء- أن المحطة تم تنفيذها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تحلية المياه بنظام التناضح العكسي (R O) ويتم تشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة "محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء".





وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المحطة تقوم بإنتاج المياه وتوزيعها على قرية بغداد والقرى المحيطة في وسط سيناء عن طريق السيارات الفنطاس التي تم توريدها خصيصًا لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن زيارته للمحطة تأتي في إطار التشغيل التجريبي والاستعداد للاستلام الابتدائي للمحطة.





وشدد رئيس مجلس الإدارة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير التي أقرها مجلس الوزراء من تعقيم و تطهير مقرات العمل ومنع دخول أي مواطن أو موظف المحطة بدون ارتداء الكمامات الطبية.





من ناحية أخرى، وزعت الإدارة الصحية في مدينة نخل بوسط سيناء الحقائب الطبية والأدوية على المخالطين لحالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد بنخل، وذلك بحضور سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، ومصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية، ومحمد نصر مراقب الأوبئة بالإدارة، ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة، ومروة سلامة رئيسة التمريض بوحدة نخل الصحية.





وقال مدير الإدارة الصحية بنخل أنه تم تحديد المخالطين للحالة الإيجابية والتنبيه عليهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، إلى جانب أخذ مسحات لتحليلها في معامل وزارة الصحة.





وأشار إلى قيام الإدارة بتطهير وتعقيم منزل الحالة المصابة وعدد من المنازل المجاورة والأماكن التي ترددت عليها، علاوة على التوعية اللازمة بضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية للمخالطين للحالة.