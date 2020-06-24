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فن

من داخل الجيم هيفاء وهبي تستعرض لياقتها البدنية.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:10 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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مصطفى كرم

شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر انستجرام بمجموعة الفيديوهات وهي تمارس الرياضة داخل الجيم.

وظهرت هيفاء وهبي بالصور التي نشرتها عبر خاصية استوري بإنستجرام وهي تقوم بعمل تمارين على عدد من الأجهزة داخل الجيم للحفاظ على لياقتها البدنية.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها.

في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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وجاءت تلك الخطوة بعد ما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها. 

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