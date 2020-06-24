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اقتصاد

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24 يونيو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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أحمد علام
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار المواد الغذائية المختلفة، ومن بينها أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء  24 يونيو 2020. 


وسجّل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 8 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 1.5  إلى 3.7 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 3.25 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 5 جنيهات. 

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 1.5 إلى4جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.


وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.50 جنيه، والخيار الصوب من 2 لـ 4 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 12 جنيهًا. 

فيما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 23 جنيهًا، وسعر الخس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5.5جنيهات.


كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 9 جنيهات، والعنب بناتى أحمر يتراوح من 4 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر بسعر 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصرى من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيهًا، والمانجو العويس30 جنيها، والشمام من 4 إلى 6 جنيهات، والمانجو البلدى بسعر 10 جنيها، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يترواح بين 32 و40 جنيهًا.
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