AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
محمد يحيي

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء لدى محلات الصاغة، بعد هبوط سجله أمس بقيمة وصلت لـ 10 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم نحو 786 جنيه مقابل  797.7 جنيه أمس بإنخفاض حجمه بلغت 11.7 جنيه.

اقرأ أيضا:
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 898 جنيه مقابل  912 جنيه أمس بتراجع بلغ 14 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 674 جنيه مقابل  683.7 جنيه أمس  بتراجع سجل 9.7 جنيه .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 524 جنيه مقابل  531.8 جنيه أمس  بفارق 7.8 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب 6288 جنيه و أوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 898.3 ألف جنيه.


وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.








Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يرتفع 2 جنيه في ختام تعاملات اليوم

جنيه واحد .. زيادة بأسعار الذهب في مصر

تباين بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2020

3 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بختام التعاملات

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. السيطرة على حريق مصنع حلويات.. حبس لاعب نادي المصري

مرتضي منصور يعلن صفقات نادي الزمالك الجديدة

مصادر دبلوماسية: فرنسا تتحرك لسحب الشرعية من حكومة الوفاق

حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدم الاستطاعة

اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوي 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك

مصدر عسكري: أصوات الانفجارات في سرت ناتجة عن تجريب بعض أنواع المدفعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور