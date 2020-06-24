أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء لدى محلات الصاغة، بعد هبوط سجله أمس بقيمة وصلت لـ 10 جنيهات، أمس.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم نحو 786 جنيه مقابل 797.7 جنيه أمس بإنخفاض حجمه بلغت 11.7 جنيه.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 898 جنيه مقابل 912 جنيه أمس بتراجع بلغ 14 جنيه.
رغم ارتفاعه عالميا.. الذهب يواصل انخفاضه فى السوق المحلى
16 جنيها خلال 24 ساعة .. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بمصر اليوم
رغم ارتفاعه عالميا.. الذهب يواصل انخفاضه فى السوق المحلى
16 جنيها خلال 24 ساعة .. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بمصر اليوم
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 674 جنيه مقابل 683.7 جنيه أمس بتراجع سجل 9.7 جنيه .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 524 جنيه مقابل 531.8 جنيه أمس بفارق 7.8 جنيه.
ووصل سعر الجنيه الذهب 6288 جنيه و أوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 898.3 ألف جنيه.
وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.