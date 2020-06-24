الجزائر تعتزم بناء قاعدة عسكرية على حدود المغرب

كشفت مصادر عن اعتزام الجزائر تشييد قاعدة عسكرية على الحدود الغربية للبلاد مع المغرب، وذلك بعد تشييد الأخيرة لقاعدة على بعد 38 كم من الأراضي الجزائرية.





وذكرت بوابة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن السلطات في الجزائر قررت بناء قاعدة عسكرية استراتيجية قرب القاعدة المغربية، وذلك طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.





وأوضحت نقلا عن مصدرها أن الجزائر تبني القاعدة الجديدة لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المباشرة، من الجانب الاخر على حد قولها.





وزعمت الشبكة الجزائرية بحسب تقارير استخباراتية أن القاعدة العسكرية المغربية يديرها خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون بالشراكة مع القوات المغربية، موضحة أنها موجهة بالأساس ضد الجزائر.



