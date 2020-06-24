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أخبار العالم

الجزائر تعتزم بناء قاعدة عسكرية على حدود المغرب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:17 ص
تقارير عن نية الجزائر
تقارير عن نية الجزائر بناء قاعدة عسكرية قرب المغرب
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قسم الخارجي
كشفت مصادر عن اعتزام الجزائر تشييد قاعدة عسكرية على الحدود الغربية للبلاد مع المغرب، وذلك بعد تشييد الأخيرة لقاعدة على بعد 38 كم من الأراضي الجزائرية.

وذكرت بوابة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن السلطات في الجزائر قررت بناء قاعدة عسكرية استراتيجية قرب القاعدة المغربية، وذلك طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت نقلا عن مصدرها أن الجزائر تبني القاعدة الجديدة لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المباشرة، من الجانب الاخر على حد قولها.

وزعمت الشبكة الجزائرية بحسب تقارير استخباراتية أن القاعدة العسكرية المغربية يديرها خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون بالشراكة مع القوات المغربية، موضحة أنها موجهة بالأساس ضد الجزائر.

كانت المغرب أعلنت في مايو الماضي على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنها تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود الجزائر، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام جزائرية استفزازا صريحا.
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