مشاكل جلدية خلال فترة الحمل تحتاج لاستشارة طبيب

خلال فترة الحمل، يمكن أن تحدث العديد من التغييرات على جلدك، ترتبط هذه التغييرات بزيادة عدد الهرمونات الأنثوية (الاستروجين والبروجسترون) إلى جانب أصباغ الجلد والأوعية الدموية والغدد وجهاز المناعة لديك، يمكن أن تكون هذه التغييرات فسيولوجية أو موجودة كاضطرابات جلدية.





كشف موقع هيلث عن ٥ مشاكل تواجه النساء أثناء الحمل وتتحسن بعد الولادة.





التصبغ

ستلاحظين أن لون الحلمتين وبشرة الأعضاء التناسلية ومركز بطنك أغمق. النمش الموجود مسبقًا و "الشامات" يغمق. يمكن أن يظهر عيب داكن على وجنتيك وجبينك وأنفك وذقنك يُسمى الكلف ("قناع الحمل").

كل ذلك بسبب زيادة رواسب الميلانين في وسط الجلد ووسطه. لحسن الحظ ، يزول الصباغ بعد الولادة.





عادة ما يكون لدى العديد من النساء خط أبيض باهت (يسمى لينيا ألبا) يمتد من السرة إلى مركز عظمة العانة. في الثلث الثاني من الحمل ، قد يصبح لون الخط البيني داكنًا ليكون مرئيًا. يسمى هذا الخط الآن خط نيجيريا. في بعض النساء ، يمتد الخط لأعلى من السرة أيضًا. يكون لون الخط الأسود أغمق عند النساء ذوات البشرة الداكنة وعادة ما يضيء بعد عدة أشهر من الولادة.

هناك حالة أخرى مع تصبغ موضعي على الإبطين والفخذين تسمى الشواك الأسود حيث يكون الجلد سميكًا ومظلمًا.

علامات التمدد

يؤدي تمدد البطن وانتفاخه إلى انقسام الجلد. تسمى هذه الخطوط المقسمة السطور الحملي.

هذه خطوط متموجة أرجوانية تظهر على البطن والثديين والفخذين والأربية. بعد الولادة ، تصبح شاحبة اللون ولكن تبقى السطور كندبات دائمة.





تغييرات أوعية الدم

تظهر التغييرات المتعلقة بالأوعية الدموية كاحمرار في راحة اليد المعروفة باسم حمامي النخيل. دوالي الأوردة في الساقين، كتل الأوعية الدموية في اللثة، و "العنكبوت الشامات" أو انتشار الأوعية الدموية في الوجه والصدر.





يؤدي الحجم المتزايد للدم أيضًا إلى ظهور الخدود بلون أحمر الخدود الجذاب بسبب الأوعية الدموية العديدة الموجودة أسفل سطح الجلد. على رأس هذا الاحمرار ، تعطي الإفرازات المتزايدة للغدد الزيتية لمعانًا شمعيًا. يرى الكثيرون ذلك على أنه "توهج الحمل".





قد تحدث زيادة في الدوالي في الفرج والمهبل في نهاية الثلث الثاني أو الثالث من الحمل. قد يتسبب هذا في إحساس "بالثقل" في الفخذين.





تغيرات الشعر والأظافر

يبدو أن لديك كمية أكبر من الشعر على فروة رأسك. وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين يدعم دورة حياة أطول لشعرك. لسوء الحظ ، يتساقط الشعر الزائد بعد الولادة ، وتنزعج معظم النساء بسبب فقدان الشعر ، والذي يسقط على الحوض أثناء غسل الشعر بالشامبو. يمكن أن تستمر الخسارة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يزيد الشعر على وجهك وظهرك وساقيك. يمكن أن تصبح أظافرك هشة ومقسمة على الأطراف.





حب الشباب أثناء الحمل

تتعرق معظم النساء أكثر عندما تصبح الغدد العرقية أكثر نشاطًا. وخاصة في الثلث الأخير من الحمل، تصبح الغدد الدهنية النشيطة والتي يمكن أن تتطور البثور أو حب الشباب .