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أخبار العالم

عقيلة صالح: السيسي لم يكن متحيزا لأي طرف في الأزمة الليبية.. وسنطلب من مصر التدخل رسميا في هذه الحالة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:04 ص
السيسي لم يكن متحيزا
السيسي لم يكن متحيزا لأي طرف في الأزمة الليبية.
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دعاء أبوهشيمة
أشاد المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية رئيس مجلس النواب الليبى، بموقف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إزاء الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس السيسي حيث أنه لم يكن متحيزا لطرف على آخر، ودفع الجميع دائما تجاه الحوار السياسي.

وقال عقيلة صالح، خلال حوار له مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن الشعب الليبي يطلب رسميا من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن هذا التدخل سيكون دفاعا عن النفس إذا تخطت الميليشيات الخط الأحمر.

وشدد صالح، على أن التدخل المصري سيكون شرعيا وبناء على تفويض من الشعب الليبي، لافتا إلى أن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها".

وأضاف القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية: "سنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت"، مؤكدا أن  السلطة لم تكن هدف الجيش الليبي وإنما تخليص البلاد من الميليشيات.

وتابع صالح قائلا : إن الحوار الليبي لن يكون فيه تهميش لأحد وكلنا شركاء في السلطة.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن قرارات حظر السلاح لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي حيث إن السلاح يصل جهارا نهارا إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا.

ولفت صالح، إلى أن تركيا أحضرت أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى طرابلس، مضيفا أن قوى استعمارية وليبيون أصحاب مطامع يرفضون المفاوضات؛ لذا،  لابد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها. 

واستطرد صالح مؤكدا على أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب.

واختتم حديثه بالقول: "كفانا حربا وقتالا وأدعو الجميع إلى حقن الدماء".
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